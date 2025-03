Torrent recupera les activitats suspeses de la Setmana de la Dona per a finals de març

La Casa de la Dona de torrent reobri les seves portes amb activitats d’igualtat i ciència, el 25 i 31 de març, respectivament.

Després de la suspensió de les activitats programades per a la Setmana de la Dona 2025 a causa de les intenses pluges i a l‘alerta groga emesa per l’Agència Estatal de Meteorologia i el decret de suspensió de les activitats municipals, ha anunciat noves dates per a la realització d’alguns dels esdeveniments que encara no havien pogut celebrar-se.

L’ajuntament pròximament informarà sobre la data final de celebració d’un dels actes més esperats, el lliurament del ‘Premi Dona Atenea 2025’, un guardó que en aquesta edició retrà homenatge a totes les dones voluntàries torrentines que van ser exemple en l’ajuda col·laboració després de la Dana, un acte de reconeixement i homenatge a la labor social i desinteressada d’aquestes dones.