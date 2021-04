Torrent reforça la neteja d’abocaments incontrolats en àrees disseminades del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent ha reforçat les tasques de neteja i retirada d’estris i fem acumulat de carrers i vies allunyades del nucli urbà. Al llarg de les últimes setmanes, els serveis de neteja del consistori, equipats amb excavadores i camions de càrrega, estan retirant de la via pública abocats com a deixalles de mobles vells, matalassos o enderrocs de construcció. Una sèrie d’elements que “han de ser reciclats de manera correcta en el Ecoparc o poden ser recollits previ avís per l’Ajuntament i que, no obstant això, continuen apareixent de manera incontrolada en algunes dels carrers del terme afectant els veïns i veïnes de la zona, malgrat córrer el risc de ser sancionats”, explica la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat.

S’ha de recordar que l’Ajuntament de Torrent, a més dels ecoparcs del Toll i l’Alberca i Parc Central, compte, entre altres, amb un servei de recollida de mobles, així com un específic de recollida de restes de poda porta a porta per a urbanitzacions i disseminats de la ciutat. Per a accedir a aquests serveis pot consultar la web municipal https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/mediambient.html o sol·licitar més informació a través dels telèfons:

TDIC: 96 111 11 11

Ecoparc: 96 353 37 90

Recollida de mobles: 96 156 53 53