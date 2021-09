Torrent reforça la seua aposta per la recollida selectiva de residus amb la implantació del contenidor marró

Connect on Linked in

L’ajuntament posa en marxa la campanya informativa ‘Donem vida a l’orgànica’ porta a porta sobre l’ús dels nous contenidors orgànics intel·ligents

Premis de 50 euros, poals de recollida i bosses compostables per a incentivar el reciclatge

L’Ajuntament de Torrent, en la seua aposta pel Medi Ambient i per continuar innovant en el sector de gestió de residus de la ciutat, ha presentat un projecte d’instal·lació de contenidors per a la recollida de restes orgàniques. A més dels nous contenidors intel·ligents, aquesta actuació s’ha complementat amb una campanya d’informació a la ciutadania porta a porta sobre l’ús dels contenidors marrons i els avantatges que d’això es deriven.

L’objectiu bàsic, tant de la campanya d’informació ‘Donem vida a l’orgànica’ com de la instal·lació dels nous contenidors, que seran als carrers de Torrent a partir de la setmana vinent, és millorar el servei de recollida de fem i facilitar al ciutadà el depòsit dels residus en els contenidors orgànics. Però, a més, es pretén fer una mica de pedagogia per a buscar la col·laboració dels veïns, ja que també s’ha iniciat el repartiment porta a porta d’uns fullets explicatius en els quals s’informa dels avantatges mediambientals que aquestes pràctiques comporten i es donen claus per al bon ús dels nous contenidors. D’igual manera s’ha elaborat un vídeo explicatiu en el qual es donen les claus de com fer una correcta selecció dels residus orgànics i posterior reciclatge, i s’ha iniciat paral·lelament una campanya informativa en opis i xarxes socials municipals. A més, s’està fent lliurament als veïns i veïnes d’un poal per a matèria compostable i d’un paquet de 20 bosses per a aquest fi.

La regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, explica que “aquests canvis en els contenidors de restes orgàniques s’engloben en el pla local de gestió de residus que el govern municipal ha implementat amb la finalitat de millorar i renovar els serveis públics, donant continuïtat a les millores que s’han iniciat recentment a la ciutat, però també amb l’objectiu de crear entre la ciutadania una consciència de conservació mediambiental, atés que amb la seua participació en aquestes iniciatives els propis veïns s’impliquen en el procés de reciclatge”.

El pla d’instal·lació dels nous contenidors intel·ligents s’ha elaborat a partir dels resultats que es van recollir el les proves pilot realitzades durant els mesos precedents, proves en les quals es van dividir les zones de recollida de residus segons el volum de matèria orgànica que es generava; d’una banda, zones amb instal·lacions productores de grans quantitats de residus orgànics, com a mercats, col·legis i zones amb alta densitat de locals de restauració, on es va comprovar el funcionament de paràmetres com el volum de fem que es genera; i d’altra banda, les zones residencials, on es van estudiar altres paràmetres com el nombre d’obertures del contenidor o la freqüència d’ús per part del veïnatge. Les dades obtingudes en aquestes proves han permés determinar les necessitats específiques de cada zona, amb el que el servei de recollida de residus podrà adaptar-se a aquestes necessitats per a ser més eficient.

Així, en una primera fase del pla d’implantació del contenidor marró, s’ha seleccionat l’àrea compresa entre la plaça Bisbe Benlloch i el carrer Sant Fermín, delimitant als costats per Camí Reial i l’Avinguda al Vedat, on s’instal·laran un total de 160 contenidors marrons. En aquesta fase, es té previst visitar al voltant de 18.300 habitatges per a informar sobre el nou programa de recollida de residus.

Reciclar té premi

Per a fer ús d’aquests contenidors serà necessari descarregar-se l’aplicació Civiwaste en el telèfon mòbil (disponible tant per a Android com per a iOs), en la qual s’obté un codi que identifica a cada habitatge -en cas de no poder accedir a aquest sistema es facilitarà una targeta magnètica intel·ligent- amb la qual es podrà obrir i tancar els contendedores de residus orgànics. A més, durant les primeres sis setmanes que dura la campanya informativa i d’implantació del cinqué contenidor, aquells veïns i veïnes que facen bon ús d’aquesta nova manera de reciclar, podran optar a algunes de les tres targetes de 50 euros per a consumir en el comerç local, que setmanalment sortejarà l’ajuntament de Torrent en col·laboració amb Idea’t.