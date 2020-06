Torrent regenera i revitalitza el carrer Sant Francesc convertint-la en una via més accessible i integrada

Connect on Linked in

Els torrentinos i torrentinas ja poden caminar pel carrer Sant Francesc de manera més còmoda i segura.

L’Ajuntament de Torrent continua revitalitzant els carrers històrics de la ciutat, gràcies al Pla Provincial d’Obres i Serveis Municipals (SOM) 2017 de la Diputació de València. En el “Projecte de pavimentació del carrer Sant Francesc” s’ha dissenyat la via com una “plataforma única” amb itinerari per als vianants i rodat al mateix nivell, complint així amb la normativa actual i millorant l’accessibilitat i la seguretat per als vianants i els vehicles, al mateix temps que s’ha donat una imatge més atractiva a aquesta, ja que s’han reservat dues zones enjardinades que en breu dotaran al lloc d’una imatge més humanitzada i amable per als veïns.

“Es tracta d’una iniciativa que demostra el nostre compromís per rehabilitar i posar en valor els nostres barris, els de tota la vida”, ha assenyalat la regidora d’Urbanisme, Inma Amat. En aquest sentit, aquest projecte es complementa amb els que s’estan duent a terme en aquests moments al carrer Sant Pere Alcántara i Plaza de les Fonts i el seu entorn; a més de la licitació de les obres del projecte “Reordenació urbana del barri del Alter” que el consistori va anunciar la setmana passada.