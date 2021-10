Torrent renova el conveni de col·laboració amb les societats musicals de la ciutat

Print This Post

El consistori es reafirma en la difusió cultural a través de la Va unir Musical de Torrent i del Cercle Catòlic



Un altre any més, amb el mateix objectiu de promocionar la cultura i la música, l’ajuntament de Torrent ha signat un conveni amb la UMT i el Cercle Catòlic. Es reafirmen així les col·laboracions que consistori i societats musicals han dut a terme per a fomentar i promoure la projecció d’aquestes bandes de música, tant a nivell estatal i internacional com en l’àmbit local.



Amb aquest propòsit, l’alcalde Jesús Ros, acompanyat per la regidora de Cultura, Suisi Ferrer, han rebut en el despatx del primer edil als representants d’aquestes societats musicals per a la signatura dels documents que acrediten aquesta col·laboració



La regidora de cultura ha destacat que “d’aquesta manera, s’estableix un programa de promoció per a les activitats culturals, tradicionals i festives, optimitzant els recursos i els resultats, amb la consegüent millora dels serveis culturals que s’ofereixen a la ciutadania”.

Un altre aspecte que també persegueixen aquests convenis de col·laboració és afavorir la formació musical de torrentinos i torrentinas a través de les seues escoles musicals.