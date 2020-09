Torrent renova la xarxa de clavegueram del carrer Lope de Vega

Connect on Linked in

Amb la finalitat de millorar el funcionament de la xarxa de clavegueram, Aigües de l’Horta i l’Ajuntament de Torrent han iniciat la rehabilitació de 52 metres de canonada al carrer Lope de Vega mitjançant una nova tecnologia sense rasa. Aquesta rehabilitació del col·lector es deu a l’existència de diverses clivelles en la canonada de formigó que estaven provocant filtracions al terreny.

La novetat d’aquesta actuació és que s’està realitzant a través d’una tecnologia que no requereix realitzar obertura de rasa per a l’execució dels treballs. Els avantatges d’aquest nou mètode enfront de la rehabilitació tradicional és que permet reduir tant el temps de l’actuació, així com les molèsties originades als veïns i veïnes del carrer, evitant el trencament del paviment, eliminant el soroll, la generació de pols, disminuint l’ocupació d’espais públics pel que tindrà una menor afecció al trànsit rodat etc. A més, es tracta d’un sistema més respectuós amb el medi ambient que la tradicional d’excavació a cel obert, ja que tant els materials utilitzats com els processos tenen un rendiment mediambiental més sostenible. No es generen residus ni enderrocs i la despesa energètica és inferior al del mètode tradicional.

En concret, aquests treballs consisteixen en la instal·lació d’una mànega contínua de fibra de vidre de diàmetre de 315 mm, impregnada amb una resina Epoxi la finalitat de la qual és formar un nou tub sense juntes que s’introdueix de pou a pou. La mànega s’utilitza com a revestiment interior de la canonada a reparar, i s’introdueix en la mateixa per reversió amb pressió d’aigua. Per a assegurar l’adherència de la mànega i resina a les parets del tub, i que aquesta cobrisca les clivelles existents formant un nou col·lector, s’utilitza aigua a pressió a elevades temperatures que ajudarà al procés d’enduriment.

Aquesta nova tecnologia garanteix l’estanquitat del col·lector ja que el nou tub és d’una sola peça, sense juntes interiors a més de disposar d’una alta qualitat comprovada a llarg termini estimant-se que la vida mitjana del material és de 70 anys.



El pressupost de l’obra és de 15.386 € procedents del Fons de Renovació de Clavegueram, sent el termini d’execució de tan sols dos dies.