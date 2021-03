Torrent reobri els parcs i les biblioteques municipals

Print This Post

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) manté vigents algunes de les mesures contra el COVID-19 a Torrent fins al pròxim 15 de març

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer el nou paquet de mesures adoptades contra el COVID-19 en clau municipal, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) d’aquest matí. Aquestes mesures, que estaran en vigor fins dilluns que ve 15 de març –data en la qual es tornarà a reunir el CECOPAL per a reavaluar la situació-, donen continuïtat a la desescalada progressiva de les restriccions iniciada per l’ajuntament i la Generalitat Valenciana.

Així, s’estableix la reobertura de parcs, jardins, zones de joc i àrees recreatives, així com de les biblioteques municipals, l’arxiu històric i les sales d’exposicions; i la represa dels serveis de perruqueria, podologia i fisioteràpia individual, igual que les activitats dels horts en centres de serveis socials i les pràctiques curriculars en instal·lacions esportives i de formació no reglada.

En contrapartida, es prorroga fins al pròxim 15 de març la suspensió de les activitats i serveis dels centres recreatius de majors i de joves –ludotecas, centres d’oci i entreteniment juvenil-; bars i cafeteries municipals, excepte les terrasses permeses per la normativa autonòmica; instal·lacions esportives municipals, excepte per al desenvolupament de les competicions estipulades en la normativa autonòmica i les pràctiques curriculars esmentades amb anterioritat; i activitats culturals i d’oci i temps lliure, a excepció de les relatives al Auditori de Torrent, les sales d’exposicions i formació no reglada.

Així mateix, des del consistori es recomana a les associacions suspendre les activitats en les seues seus fins al 15 de març, per a analitzar el desenvolupament de la situació després de la posada en marxa d’aquestes noves mesures. Igualment, s’insta els torrentinos i torrentinas a complir amb les limitacions de mobilitat i activitats socials fins i tot vigents i a mantindre les mesures d’autoprotecció.