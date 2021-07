Torrent rep el premi Bicieconomía pel projecte de Soterranya ‘Bicis per a Totes’

Connect on Linked in

Torrent ha rebut a Màlaga el Premi Bikefriendly en la categoria de ‘Bicieconomía’. El jurat va seleccionar la candidatura del consistori torrentino pel seu projecte ‘Bicis per a Totes / Bicis per a Totes‘, que destaca per la col·laboració de l’Ajuntament i el Col.lectiu Soterranya per a garantir l’accés a una bicicleta a totes les persones que la necessiten.

El projecte es fonamenta en tres pilars: la solidaritat, la sostenibilitat i la mobilitat sostenible amb la bicicleta com a eina. El regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Torrent,

Raúl Claramonte, ha agraït el guardó al jurat i a l’organització d’aquests premis de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta i ha destacat que “aquest premi ens anima encara més a continuar treballant des de l’administració local amb més il·lusió i entusiasme. Continuarem col·laborant braç a braç amb els col·lectius del nostre municipi com Soterranya, qui abandera aquesta iniciativa social i solidària. El nostre objectiu és reimpulsar conjuntament el projecte Bicis per a Totes per a transformar-lo en una aula de formació i un taller d’ocupació que genere oportunitats laborals, dirigit a persones en exclusió social”.