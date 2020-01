Torrent rep l’any 2020 amb el so de les campanadas de l’històric rellotge de la Casa de la Cultura

Connect on Linked in

Les Campanadas Infantils es van convertir en un èxit de participació, rebent la visita de veïns de tota la comarca

La capital de l’Horta Sud ha iniciat l’any 2020 amb una festa per tot el gran, però, sobretot, per partida doble. Per primera vegada en la història, els xiquets i xiquetes van ser protagonistes de les Campanadas Infantils; una jornada molt entretinguda i divertida que va tindre lloc en la plaça de la Unió Musical i que va ser tot un èxit, ja que va congregar a milers de xiquets i xiquetes, no sols de Torrent, sinó famílies que van vindre de localitats de tota la comarca. A les 11 h del matí, la festa va començar amb un concert d’Els Bíters, éssers binaris i gens ordinaris que habiten a l’interior de totes les tauletes digitals i que són personatges de la programació infantil de la televisió pública valenciana.



Al migdia va arribar un dels moments més esperats, les 12 campanadas. Al costat del Bíters, els xiquets i xiquetes van gaudir de la tradició de menjar el raïm d’una manera molt dolça i torrentina, ja que en lloc de la típica fruita, van acompanyar cada campanada amb “xocosortines”, xicotetes porcions de xocolate torrentino que es va repartir entre els més xicotets i xicotetes. A més, van rebre un deliciós suc de taronja recentment espremut, amb el qual van poder brindar pels bons moments viscuts durant els passats 12 mesos. La regidora de Cultura, Susi Ferrer, no es va perdre l’acte i va estar repartint el suc als més xicotets i xicotetes, facilitat pel Consell Agrari municipal.

Seguidament, l’espectacle va continuar amb el concert de la banda valenciana Ramonets, que rendeix tribut al mític grup de punk rock Ramones. El públic infantil, però també el més major, el va passar en gran amb adaptacions en valencià de cançons que promouen valors com la igualtat, el reciclatge o el respecte de la natura, entre altres. El grup també va estar acompanyat per un animador que va ballar i va alçar ovacions d’alegria.

Campanadas a casa de la Cultura

Com és habitual, a la nit, els torrentinos i torrentinas es van reunir per a donar la benvinguda a 2020, però enguany incloent una gran novetat, el canvi d’emplaçament, ja que va ser el rellotge de la Casa de la Cultura el que va marcar les campanadas. La històrica peça rellotgera, que ha sigut recentment restaurada, va donar l’inici de l’any a un gran nombre de torrentinos i torrentinas que, vestits de gala, no van voler perdre’s la important cita on no va faltar un brindis, un castell de focs artificials i els nous desitjos i propòsits per als pròxims 366 dies. Seguidament, els veïns i veïnes es van dirigir a la Carpa de Nadal per a seguir amb la festa de cap d’any, organitzada per les capitanies mora i cristiana de la FMCT: Alfaquies i Contrabandistes..