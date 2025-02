Torrent ret homenatge a la seua Fallera Major Infantil, Ana Barberá Palop

Les Falles 2025 s’acosten amb l’homenatge a Ana Barberá Palop i la seua Cort d’Honor

La ciutat de Torrent ha celebrat l’homenatge a la seua Fallera Major Infantil, Ana Barberá Palop, i la seua Cort d’Honor, integrada per Marta, Elena, Daniela, Carla, Alba, Sara, Lola i Nuria. Este esdeveniment, que té lloc cada any abans de la Crida, va servir per a retre tribut a les màximes representants infantils de les festes josefines a la localitat.

La Fallera Major Infantil de Torrent, Ana Barberá, junt amb la Fallera Major, Alicia Moreno, i la Reina Infantil de les Festes de Segorbe, Inés Merino, acompanyada del regidor de pedanies de Segorbe, Vicente Bolumar, van ser rebudes per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i el regidor de Falles, Aitor Sánchez.

L’acte, que va comptar amb la presència dels representants infantils de totes les falles de la ciutat, és un dels últims esdeveniments abans que les Falles 2025 donen el tret d’eixida el pròxim dissabte 22 de febrer a les 20 hores als peus de la Torre.