Torrent s’acoloreix de taronja per a celebrar la setmana de la Discapacitat i la Dependència

S’han organitzat nombroses activitats per a tots els públics amb l’objectiu de conscienciar i implicar a tota la societat torrentina

Amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat i la Dependència, l’Ajuntament de Torrent i diverses associacions de la ciutat han programat un calendari d’activitats del 27 de novembre al 15 de desembre dirigides a tots els públics.

Les activitats van començar ahir amb una xarrada informativa organitzada per ASIDIT en la qual es van presentar els nous catàlegs ortoprotètics i es va analitzar el futur de la indústria així com les possibilitats de transformar les cadires de rodes manuals en elèctriques. A més, es va assessorar els assistents sobre les ajudes públiques disponibles a l’hora d’accedir als diversos productes del sector.

D’altra banda, el dilluns 2 de desembre s’inaugurarà l’exposició fotogràfica “Sense filtres. Una mirada transparent” a càrrec de Centre Ocupacional ABD Torrent, una associació que ofereix atenció professional i individualitzada a persones amb diversitat funcional per a afavorir la seua integració social i la seua adaptació a l’entorn. La mostra podrà visitar-se fins al 15 de desembre a la sala d’exposicions de la Casa de la dona.

Per a celebrar el Dia Internacional de la Discapacitat i la Dependència, el dimarts 3 de desembre es penjarà un llaç taronja en la façana de l’ajuntament i es durà a terme una concentració a les 10 del matí en l’Edifici Metre, seguida d’una marxa en companyia de la Kultrum Batukada fins a la plaça del Bisbe Benlloch. En el ficus es llegirà un manifest i es continuarà la marxa fins a la Torre, on Espurnes durà a terme un ball inclusiu i l’associació ARTIC oferirà begudes saludables a tots els participants. A la vesprada, es completarà la celebració amb la il·luminació en color taronja d’un punt de referència a la ciutat com és l’Edifici Metre per a conscienciar a tota la societat torrentina sobre els drets i necessitats de les persones discapacitades i dependents.

La programació de la setmana es completarà amb un acte obert a tota la societat civil en la qual l’accessibilitat universal serà la protagonista. La sala d’actes de la Casa de la dona acollirà el dijous 4 de desembre a les 18 hores l’esdeveniment “La web de l’Ajuntament: fàcil i accessible”. Es tracta d’acte amb el qual es pretén visibilitzar el treball de l’administració municipal a l’hora d’oferir els seus serveis superant les barreres físiques i psicològiques de les persones.

Finalment, el fermall d’or de la programació el posarà ADISTO i la seua gala anual que se celebrarà el diumenge 15 de desembre a les 11 hores en el saló parroquial de l’Asunción i en el qual els alumnes i alumnes del centre interpretaran l’obra teatral “Apostem?”