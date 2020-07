Torrent s’adhereix a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València

Print This Post

L’Ajuntament de Torrent s’ha unit a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València, que suma ja 84 localitats. Així, la capital de l’Horta Sud rebrà una subvenció destinada a actuacions i campanyes de prevenció i sensibilització en l’àmbit local.

A més, la Diputació, a través de les seues àrees d’Igualtat i Administració General, continuarà formant a les tècniques i tècnics dels ajuntaments i a les policies locals en matèria de violència de gènere, en aquest últim cas en col·laboració amb l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València es va constituir el 14 de novembre de 2018 amb 49 ajuntaments fundadors, als quals l’àrea d’Igualtat de la corporació provincial va oferir la possibilitat de compartir recursos i esforços en la lluita contra aquesta xacra social que ens afecta a totes i tots. L’objectiu de la iniciativa és dotar de recursos als municipis per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis plans d’igualtat i contra la violència de gènere. Per això, en el present exercici duplica el pressupost fins als 500.000 euros per a reforçar projectes locals de prevenció i coeducació.