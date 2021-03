Torrent se suma a la campanya ‘Gestos per la igualtat’ de la Mancomunitat de l’Horta Sud

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea d’Igualtat i Formació, s’ha sumat a la campanya ‘Gestos per la igualtat’ impulsada per la Mancomunitat de l’Horta Sud amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la qual té com a objectiu promoure la igualtat efectiva entre homes i dones entre la població en edat escolar, facilitant material pedagògic als centres escolars del municipi per a treballar a les aules. Aquesta iniciativa, emmarcada sota el lema “La igualtat comenta per tu”, contempla la celebració d’una sèrie de tallers i activitats que qüestionen sobre els rols i els estereotips de gènere, el treball domèstic i la importància de les cures o les capacitats personals i professionals, entre altres.

Així, cada centre escolar treballarà aquests materials i, al final, els alumnes i alumnes reflexionaran sobre conceptes com el respecte, la igualtat o la solidaritat, conformant un ‘Arbre de la Igualtat’ en cada col·legi, que hauran de fotografiar i penjar en les xarxes socials amb l’etiqueta #totsuma indicano la classe i el centre educatiu. Una altra de les activitats proposades és el ‘Compte contes’, que presentarà una sèrie de vídeos realitzats per Rebombori Cultural amb la finalitat de visibilitzar i posar en valor a la dona al llarg de la història, com a ciutadana, creadora, investigadora i treballadora. Es tracta d’una llista de sis dones que interactuen amb una marioneta per a comptar les seues vivències, la qual està composta per: Ada Lovelace , matemàtica i escriptora; Marie Curie, científica; Amalia Earthart, aviadora; Dorothy Vaughan, matemàtica i tècnica de la NASA; Rosalind Franklin, química; i Isabel Clara-Simó, escriptora, filosofa i periodista.