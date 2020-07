Torrent, seleccionada per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge (ICC) entre 192 ciutats

Print This Post

La Comissió Europea ha seleccionat a la ciutat de Torrent per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge per als dos pròxims anys. Durant els mesos de febrer i maig es van presentar 130 candidatures de 192 ciutats de 20 països de la Unió Europea i el Regne Unit. D’aquestes, s’han seleccionat 88 sol·licituds: 54 noves ciutats, entre les quals es troba Torrent, i 26 ciutats que van participar en la iniciativa predecessora del Digital Cities i 8 ciutats mentores de la UE.



D’aquesta manera, a la capital de l’Horta Sud li permetrà millorar la ciutat i la qualitat de vida de la ciutadania, el medi ambient, la resiliència de la ciutat enfront de catàstrofes o pandèmies i l’eficiència energètica per a minimitzar la nostra petjada de carboni. En aquest sentit, el regidor de Recursos i Modernització, Andrés Campos, ha assenyalat que “l’elecció de la nostra candidatura per a participar en el programa Intelligent Cities Challenge és una clara mostra que Torrent és una ciutat intel·ligent, que aposta per la innovació, la digitalització i el respecte mediambiental, pensant sempre a millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes”.