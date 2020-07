Torrent signatura dos convenis de col·laboració amb les seues societats musicals

Print This Post

El consistori col·laborarà en la difusió cultural a través de la UMT i el Cercle Catòlic

Amb la finalitat de promocionar la cultura i la música, l’Ajuntament de Torrent ha signat aquest matí dos convenis: un amb la Unió Musical (UMT) i l’altre amb el Cercle Catòlic. D’aquesta manera, el consistori col·laborarà en les activitats que realitzen aquestes societats musicals per a fomentar i promoure la seua projecció a nivell estatal i internacional, així com la seua difusió en l’àmbit municipal.



Per aquest motiu, l’alcalde Jesús Ros; la regidora de Cultura, Susi Ferrer; i els representants de les societats musicals, José Plaza, president de la UMT; i Benito Nemesio, president del Cercle Catòlic, s’han reunit per a la signatura de tots dos documents. Així, s’ha establit un programa de promoció d’activitats culturals, tradicionals, lúdiques i festives, vertebrant i articulant els recursos humans i patrimonials locals per a optimitzar els resultats amb una millora en el consum de béns i serveis culturals i augmentar la qualitat de vida de la ciutadania.



Finalment, els convenis també persegueixen l’afavorir la formació educativa en l’esfera musical dels torrentinos i torrentinas a través de les escoles musicals.