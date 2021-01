Torrent suspén els esdeveniments públics de gener i febrer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Torrent, ateses les circumstàncies sanitàries, anuncia la suspensió dels esdeveniments previstos en les pròximes setmanes, entre els quals s’inclouen la celebració de Sant Blai, Sant Antoni i l’Entrada de la Flor. Així mateix, el festival músical ‘Arrels’ queda ajornat per a la seua celebració en el futur, quan puga celebrar-se de manera segura i amb públic. D’aquesta manera, el consistori manté el seu compromís per evitar situacions de risc i complir, així, amb les mesures sanitàries establides, fixant com a màxima prioritat la salut dels torrentins i torrentines