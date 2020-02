Torrent tanca la Setmana Cultural organitzada per la Junta Central de Germanors de Setmana Santa

Connect on Linked in

Els tambors i cornetes van sonar el passat cap de setmana a Torrent posant el punt final a la Setmana Cultural organitzada per la Junta Central de Germanors de la Setmana Santa. D’una banda, el divendres a la vesprada, la banda i orquestra d’iniciació de la Unió Musical va oferir un concert a la Casa Museu de Setmana Santa. Per un altre, el dissabte a la vesprada es va realitzar un certamen de marxes de Setmana Santa, on no va faltar la Reina de la Trobada, Lliri blanc, Guimerá, el president de la Junta Central de Germanors, José Vicente Yago, i la regidora de la delegació d’Hisenda, Esmeralda Torres. Les germanors Jesús Nazareno, Sant Sopar i Flagel·lació del Senyor van ser les encarregades de delectar als assistents amb el grandiós concert.