Torrent tindrà una brigada permanent per al manteniment de les zones forestals

La Junta de Govern Local va adjudicar el dilluns el contracte per al servei de conservació del Vedat i altres zones boscoses de Torrent

La Junta de Govern Local va adjudicar el dilluns passat el contracte per al servei de brigada municipal per al manteniment i la conservació de les zones forestals de Torrent. El terme municipal comptarà amb una brigada forestal permanent durant quatre anys, amb possibilitat de pròrroga d’un any.

“És una notícia important per a Torrent i un gran pas per a la lluita per la conservació i neteja dels espais verds, com el Vedat, una muntanya pública que és patrimoni de la ciutat i que necessita una atenció prioritària”, ha declarat l’alcalde Jesús Ros.

L’expedient, tramitat per procediment obert, es licitava per un import de 500.714,28 € i, finalment, s’ha adjudicat a la mercantil LESA NATURAL, S. L., per 453.979 €.

Amb aquesta iniciativa, Torrent reafirma el seu compromís amb el manteniment de les zones verdes de la ciutat, que en els últims anys ha impulsat diverses actuacions en matèria de protecció i cura de la muntanya pública, com la nova edició del programa del SEPE, “Zones Rurals Deprimides (ZRD) 2021”, iniciada a principis de juliol i que ofereix treball a persones desocupades durant l’estiu en labors de neteja i desbrossament del Vedat i barrancs.