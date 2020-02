Torrent torna a formar part de la Junta Directiva de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents

Print This Post

La Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) ha renovat els seus òrgans de govern en l’Assemblea General de l’Entitat, celebrada aquest dijous a la Biblioteca Rafael Azcona de Logronyo, entre els quals es torna a trobar la ciutat de Torrent. El regidor de Modernització, Andrés Campos, que va assistir a l’Assemblea General, va destacar que és “un orgull per a Torrent poder formar part, una vegada més, en aquesta xarxa de ciutats i treballar per millorar el desenvolupament urbà, social i cultural de les nostres ciutats. Repetir com a membres de la junta directiva de la RECI és una mostra més de la bona faena que s’està desenvolupant des del departament de Modernització de l’Ajuntament, que situa a Torrent a l’avantguarda del progrés a través de la innovació i el coneixement”.

L’Assemblea va posar el punt i final a dos dies d’intens treball, que van arrancar dimecres passat amb la celebració del Comité Tècnic de la RECI, en el qual els coordinadors i coordinadores dels 5 Grups de Treball van exposar les línies de treball desenvolupades en l’últim any. I que van continuar amb la trobada “Diàlegs de la RECI” amb la participació del secretari d’Indústria i Pime del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Raúl Blanco.

Aquesta junta directiva està formada per 29 de les 83 ciutats de tot el territori nacional que componen la RECI. L’Associació té per objecte la generació d’una dinàmica entre ciutats amb la finalitat de disposar d’una “xarxa Espanyola de ciutats intel·ligents”. Les quals han de promoure la gestió automàtica i eficient de les infraestructures i els serveis urbans, així com la reducció de la despesa pública i la millora de la qualitat dels serveis, aconseguint d’aquesta manera atraure l’activitat econòmica i generant progrés.