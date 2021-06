Torrent torna a obrir els Centres de Majors Municipals

Print This Post

Els usuaris esperen amb il·lusió la reobertura dels Centres de Majors Municipals després d’un any d’inactivitat

Després d’un any d’inactivitat marcat per la crisi sanitària, la ciutat de Torrent es prepara per a la reobertura dels centres municipals de persones majors dilluns que ve dia 7 de juny.

Verge de l’Olivar, Bellido i Sant Enric són els tres centres de majors municipals amb els quals compte Torrent. La reobertura d’aquests centres i de la seua activitat es durà a terme de manera progressiva, complint amb les mesures de seguretat i protocols sanitaris, però sobretot amb il·lusió.

Al llarg de la setmana, les Juntes de Majors Municipals s’han reunit amb els usuaris per a anunciar-los de primera mà la reobertura dels centres. Les responsables de Serveis Socials van poder constatar en primera persona l’emoció amb la qual rebien la notícia. “Estan molt il·lusionats de tornar a trobar-se, tornar a compartir i a conviure”, van assegurar.

Les noves necessitats evidenciades pel confinament domiciliari estan detectades i des de l’àrea d’Atenció i Solidaritat, el regidor José Antonio Castillejo ha expressat la seua determinació a treballar i a atendre totes i cadascuna d’elles. “Els majors de Torrent són els vertaders protagonistes de les activitats que es realitzen i de la vida que volem que es recupere en les llars municipals de les persones majors”, ha assenyalat.