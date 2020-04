Torrent tornarà a celebrar els mercats de venda no sedentària complint amb totes les mesures sanitàries de protecció

Connect on Linked in

El primer mercat dels dissabtes de Sant Gregori tindrà lloc el 2 de maig; i el dels divendres del mercat central donarà principi el dia 8 de maig

Torrent tornarà a celebrar des d’aquest dissabte 2 de maig els mercats de venda no sedentària de proximitat, venent sol productes d’alimentació i de primera necessitat. Per això, el primer mercat del dissabte de Sant Gregori tindrà lloc el dia 2 de maig; i el dels divendres del mercat central s’iniciarà el dia 8 de maig. Així, l’Ajuntament garantirà el compliment de les mesures sanitàries necessàries per a assegurar la protecció dels torrentinos i torrentinas enfront del COVID-19, garantint la vigilància de l’espai durant l’horari de funcionament per al compliment de les normes de distanciament social així com per a evitar aglomeracions. Igualment, tota la zona on es tindrà lloc el mercat serà desinfectada, tant abans com després de l’horari d’obertura.



D’aquesta forma, el mercat del dissabte tindrà dues entrades i eixides, una al carrer Pintor Ribera i una altra en Sant Valeriano. Per part seua, el mercat del divendres disposarà d’accessos al carrer Baviera (a l’altura de la plaça Colón) i l’altra per Arxipreste Navarrés Nogueroles. L’horari de tots dos serà de 9 a 13.30 h.



Respecte als llocs de venda, aquests se separaran per una via de trànsit i amb una distància mínima entre ells de 6 metres. Així mateix, estaran situats baix de la vorera, en la mateixa calçada, i en una sola fila. Tant els venedors com els clients hauran de mantindre les mesures de seguretat, que estaran marcades amb cinta adhesiva. Igualment, en l’entrada de cada mercat es disposarà d’un dispensador de desinfectant, el qual serà d’obligat ús per a l’accés a l’espai de compra, i únicament el venedor o venedora del lloc de venda podrà tocar, sempre amb guants i màscara, els aliments o productes.

ADISTO confecciona turbants solidaris

L’associació ADISTO, en col·laboració amb Protecció Civil de Benetusser, està confeccionant uns turbants solidaris que tenen com a objectiu protegir les orelles enfront de l’ús de les màscares. En total ja s’han repartit 400 turbants en hospitals i ambulatoris, tant en el centre de Pintor Ribera de Torrent com a l’Hospital La Fe de València, en la residència Santa Elena, Sant Joan Bosco, centres de bellesa i estètica, entre altres.



La iniciativa va sorgir quan una infermera va comentar a Esther Rubio, voluntària de Protecció Civil, que els “queien les orelles” en utilitzar les màscares. Per això, Protecció Civil va demanar ajuda a través de les seues xarxes socials i els xics i xiques de ADISTO no van dubtar a sumar-se a la proposta.



Igualment, estan participant en el projecte diferents empreses i comerços torrentinos que han donat el material necessari per a la fabricació d’aquests turbants, com Teixits Purí, Sergio Esteve, Essencial Valenciana i Mellatti. També ho fa l’empresa Teles Lluna de Saragossa Botí Botó de Barcelona.