Torrent treballa en el desenvolupament del programa Intelligent Cities Challenge (ICC)

Aquesta iniciativa, promoguda per la Unió Europea, té com a objectiu aconseguir un creixement intel·ligent i sostenible de la ciutat gràcies a la implementació de tecnologia avançada

L’Ajuntament de Torrent va celebrar dimarts passat, dia 2 de gener, un workshop del programa Intelligent Cities Challenge (ICC), promogut per la Comissió Europea perquè les ciutats participants executen projectes destinats a aconseguir un creixement intel·ligent, socialment responsable i sostenible, a través de la implementació de tecnologies avançades. “Gràcies als suports de la societat civil i empresarial de la ciutat, així com d’altres entitats rellevants i acadèmiques, Torrent va poder accedir a aquest programa, que suposarà un gran pas feia el futur. I per això estem sol·licitant-los la seua participació per a la seua desenvolupar-ho”, assenyala el regidor de Recursos i Modernització, Andrés Campos.

Durant l’acte, que va comptar amb la participació de les parts interessades amb les quals el consistori havia contactat, es va presentar el treball realitzat en les sessions horitzontals celebrades amb: l’Associació Nova Vida, la Universitat Catòlica de València, la Universitat de València, la Fundació Esportiva Municipal, ADISTO, Xelus IT, Creu Roja Torrent i els docents de la UV Esperanza Navarro, Francisco Alcantud i Vicente Cerverón. També han col·laborat representants de AMPAs de col·legis de Torrent, i equips directius d’aquests. D’aquesta manera, mitjançant dinàmiques de grup, es van prioritzar les accions futures del programa, es van fixar els col·lectius més importants sobre els quals focalitzar la intervenció i es van proposar actuacions en el marc dels objectius marcats.