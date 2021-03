Torrent treballa per a accedir al fons europeu ‘Next Generation UE’

Connect on Linked in

Aquest pla de recuperació té com a objectiu fer front a la crisi econòmica derivada del COVID-19, i proveirà a la Comunitat Valenciana de 11.200 milions d’euros

L’Ajuntament de Torrent treballa en la redacció de propostes per al projecte europeu ‘Next Generation UE’, que té com a objectiu fer front a la crisi econòmica derivada del COVID-19 amb la injecció d’al voltant de 140.000 milions d’euros en territori espanyol, dels quals 11.200 aniran destinats a la Comunitat Valenciana. “Les diferents àrees de l’ajuntament estem treballant braç a braç per a traçar una estratègia que ens permeta accedir a aquest pla de recuperació, que tant bé farà a la ciutat de Torrent.”, assenyala el responsable de la Delegació d’Assumptes Europeus, Andrés Campos. Així mateix, el regidor també ha destacat “la posició privilegiada de Torrent en aquest assumpte, gràcies a la col·laboració del consistori amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, liderat per José Luís Ábalos, per a ser una de les ciutats pilot de l’Agenda Urbana Espanyola, iniciativa que també es presentarà a les autoritats europees”.

Per a poder accedir a aquestes ajudes del fons europeu ‘Next-Gen’, els responsables de les diferents àrees del consistori se citen setmanalment, els divendres, per a elaborar les expressions d’interés que, posteriorment, s’envien al Govern per a ser presentades davant la Comissió Europea, òrgan que dictaminarà quines propostes seran finançades per aquest pla de recuperació. Així, divendres passat, dia 26 de febrer, l’Ajuntament de Torrent va enviar als ministeris corresponents les propostes en matèria de ‘Comunitats Energètiques Locals’ i ‘Energies Renovables’, elaborades per l’àrea de Gestió de la Ciutat, encapçalada per Inma Amat, i l’àrea d’Habitatge i Sostenibilitat, a càrrec de Francisco José Arnau.

En aquest aspecte, es van adjuntar els projectes relatius a: Infraestructures per a la dotació d’aigua potable a nuclis urbans infradotats; una nova fase d’implantació del sistema de protecció contra incendis en El Vedat i pou Sant Pasqual; l’estudi estratègic de zones verdes i espais lliures municipals; la regeneració del barranc de Torrent; la regeneració de la Pedrera de Torrent; la millora de l’eficiència energètica i instal·lació de sistemes de producció elèctrica per a autoconsum en edificis municipals; domotizació, millora de sistemes de climatització, accessibilitat i protecció contra incendis en edificis municipals.