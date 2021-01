Torrent uneix forces amb diverses ciutats europees per a elaborar un Pla d’Acció contra el COVID-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent va participar dijous passat, 14 de gener, en una trobada digital desenvolupada per la Xarxa Europea de Coneixement Urbà (EUKN), amb l’objectiu d’explorar l’impacte de la COVID-19 als països membres de la EUKN, analitzar les accions de resposta aplicades en les diferents ciutats europees des de la perspectiva de la ‘salut urbana’, traslladar estratègies per a elaborar recomanacions pràctiques i Plans d’Acció i, finalment, identificar línies d’actuació que els municipis espanyols puguen adaptar en el marc de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE).

“Aquesta és una oportunitat per a crear aliances estratègiques amb altres ciutats europees, compartint experiències i iniciatives que servisquen, en definitiva, per a millorar l’administració, acostant-la a la ciutadania, amb la finalitat de resoldre els seus problemes”, va assenyalar el regidor Recursos i Modernització, Andrés Campos., respecte a l’elecció de Torrent com una de les sis ciutats triades per a participar en aquesta iniciativa, integrada en la sèrie de trobades ‘Pensar més enllà de la crisi’ organitzada per la EUKN.

D’aquesta manera, en la primera part de la trobada, quatre experts van aprofundir en el concepte de ‘salut urbana’ -el qual ha sigut reformulat arran de la crisi sanitària- i van presentar les experiències que han tingut en les seues respectives ciutats. A continuació, en la segona part, es va procedir a formar grups de treball per a abordar la situació sanitària des de diverses temàtiques: mobilitat i transports sostenibles, salut i plantejament urbà, desigualtat i dimensió social i polítiques urbanes nacionals.