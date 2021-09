Torrent viu un cap de setmana festiu amb els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat

Connect on Linked in

Un passeig amb bici per la ciutat, la ‘bicinoche amb les estreles’ i el concert de violí, activitats destacades en l’equador de la SEM2021

El passat cap de setmana ha portat a Torrent una sèrie d’activitats organitzades per la regidoria de Mobilitat i Transport de l’ajuntament, amb la col·laboració del col·lectiu Soterranya, els qui es van encarregar de donar vida a aquestes activitats lúdiques i recreatives que fomenten entre la ciutadania pràctiques de mobilitat sostenible.



Es va començar el dissabte amb un passeig amb bici per un circuit urbà de quasi tres quilòmetres que va portar als participants fins a l’aparcament del Centre Comercial Les Amèriques de Torrent, on al final es van sortejar un patinet elèctric i una bicicleta. El sorteig va ser a càrrec de Mibisi, i va ser el seu gerent, Isabel Espinós, qui va entregar el premi acompanyada del regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, que per la seua part ha volgut agrair expressament la participació de tots els torrentinos i torrentinas “a aquesta convocatòria per a reivindicar aquest mitjà de transport alternatiu i a favor de la mobilitat sostenible, destacant, així mateix, l’organització i col·laboració dels agents de la Policia Local, els qui han fet possible que aquests actes del cap de setmana s’hagen desenvolupat amb èxit i hàgem pogut gaudir a la nostra ciutat d’una jornada especial”. Un total de 91 veïns i veïnes van participar en aquesta ruta amb bici, que va ser amenitzada durant el trajecte per la batucada de Adisto, l’Associació de Discapacitats de Torrent.



El programa d’activitats va continuar, ja a la vesprada-nit, amb la ‘Bicinit als estels’, un ciclopaseo que finalitzava al parc Santa Ana d’Albal amb una sessió d’observació astronòmica, a càrrec d’Astre Torrent.



Finalment, la ciutat de Torrent va presenciar el diumenge un concert de violí amb bici adaptada que va recórrer el passeig de l’avinguda per a delectar a veïns i veïnes amb el concert “Torrent a escala humana”, a càrrec de Nehir Akansu i Carmen Ramón, i organitzat per Bici Sense Edat i el Col·lectiu Soterranya.