Torrent viu un cap de setmana solidari

La Carpa de Nadal ofereix activitats d’animació infantil i una campanya de recollida d’aliments, mentre que la sala d’actes de l’Ajuntament acull el concert solidari per la Palma

L’Ajuntament de Torrent ha organitzat per a aquests dies de celebració nombroses activitats dirigides als xiquets i xiquetes de Torrent en la Carpa de Nadal, que aquest passat cap de setmana es va convertir en l’escenari del Joc de l’Oca Torrentina, organitzat per Cucurucú Teatre. A més, també en la Carpa, durant aquest cap de setmana diferents associacions ciutadanes, com Solidaritat Torrent, Adisto Cors Oberts i Tècniques Orientals, van participar en l’organització de la campanya Nadal Solidari, que consistia en un acte benèfic de recollida d’aliments. Al costat d’aquestes activitats, la Carpa ha continuat oferint durant els dies del cap de setmana les pel·lícules del cicle Cinema de Nadal i diferents tallers de manualitats per als més xicotets.

La jornada del diumenge es va completar amb un concert solidari en favor dels afectats pel volcà de la Palma, que van organitzar l’Associació de Discapacitats de Torrent i la Unió Extremenya de Torrent, dues associacions que al costat de la col·laboració del propi ajuntament van unir el seu esforç per a recaptar donatius destinats als veïns del municipi del Pas, a l’illa bonica. En la sala d’actes de l’Ajuntament es van viure la sessió matinal, dirigda especialment al públic infantil, i una sessió vespertina en la qual a més de la recaptació que correspon a la venda d’entrades, es podia colaorar mitjançant la fila zero, amb aportacions voluntàries per valor de l’entrada a l’espectacle, així com amb l’obtingut per mitjà d’una rifa que es va celebrar al final de la gala, en la qual se sortejaven productes donats per diferents comerços de la ciutat i per particulars i associacions.



Quant a la pròpia gala, destacar l’espectacle infantil d’animació teatral amb les pallasses Nuria Peña, Mayca Fortes i Elsa García; l’actuació del mag Jordi, el Cor infantil de la UMT i el concert musical que va oferir Cristina Blasco. En finalitzar l’espectacle es va fer una rifa amb els productes donats per la Unió Extremenya i els comerços de Torrent.