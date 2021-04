Torrent vol promoure l’ús de la bici com a mitjà de transport sostenible

Print This Post

L’Ajuntament reforça el seu compromís amb les polítiques de mobilitat sostenible i s’uneix a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta

L’ Ajuntament de Torrent s’ha adherit recentment a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), una agrupació d’associacions i entitats locals, que actualment compta ja amb 137 socis distribuïts per tot el territori espanyol.



En la RCxB els associats disposen d’informació i suport per a organitzar jornades formatives i cursos destinats a representants polítics, tècnics i dels equips de policia local dels ajuntaments. Podran, per tant, fer ús d’un manual formatiu teòric amb indicacions per a crear itineraris segurs, gestionar grups i coordinar les diferents accions que puguen dur-se a terme amb els col·laboradors (col·legis, instituts, entitats locals…). Es pretén, d’aquesta manera, complir amb els objectius de l’Agenda 2030, segons les polítiques marcades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.



En aquest sentit, el regidor de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Torrent, Raúl Claramonte, ha destacat que “amb l’adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta, estem apostant per promever l’ús d’aquest mitjà de transport ecològic i segur, que és , al seu torn, el foment de l’esport i la mobilitat sostenible en el nostre entorn més pròxim”.



D’altra banda, amb l’ampliació del carril bici s’ha pretés donar més empenyiment al servei de Torrentbici i dirigir-lo també a possibles beneficiaris que visquen fora del nucli urbà, en disseminats o procedents d’altres nuclis limítrofs per a cobrir els desplaçaments a altres zones, com a polígons industrials o municipis pròxims que no compten amb estacions de bicicleta pública.



Cal assenyalar que l’empresa concessionària d’aquest servei municipal continua reforçant les tasques de neteja de bicicletes i estacions durant aquests mesos de crisi sanitària, ja que diàriament es desinfecten els punys i sellons de les bicis així com els teclats de les estacions i, a més, s’han publicat una sèrie de recomanacions perquè tots els usuaris puguen col·laborar en les labors de prevenció.

Donar-se d’alta en Torrentbici és molt senzill: s’ha d’entrar en www.mibisivalencia.es i seleccionar l’opció per a abonar-se.