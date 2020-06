Tot a punt per a banyar-se al parc aquàtic Parc Vedat de Torrent

Connect on Linked in

El mes de juliol arranca fort a Torrent amb la reobertura del parc aquàtic Parc Vedat, que estrena la temporada de banys 2020 demà dia 1. Els torrentins i torrentines podran capbussar-se en la piscina de manera segura, ja que s’ha disposat un protocol de mesures higièniques i sanitàries per a protegir als i les banyistes enfront del coronavirus. En aquest sentit, la regidora d’Esports i presidenta de la FDM, ha manifestat que “durant aquestes setmanes hem treballat per a garantir la seguretat de totes les famílies i poder oferir-los una divertida alternativa d’oci per a aquest estiu”.

Amb la finalitat d’evitar les aglomeracions i complir amb les normes d’aforament, s’han establit dos torns: demà (de 10 a 14.30 h) i vesprada (de 15.30 a 20 h). Igualment, per a poder assistir a la piscina és necessari realitzar una reserva prèvia, per a controlar l’aforament, evitar esperes en taquilla o desplaçaments innecessaris. Aquestes es podran tramitar de manera telemàtica en una central de reserves en la web municipal www.torrent.es a través del següent enllaç: https://bit.ly/2ypbzbd

En aquesta mateixa línia, per a controlar el distanciament social, s’han creat espais dividits en parcel·les. Així, el públic rebrà un pla de les instal·lacions i de les mateixes zones numerades, on també s’inclouran les normes sanitàries que cal complir.

D’altra banda, el complex aquàtic romandrà tancada els dilluns per a fer tasques de desinfecció. Al mateix temps, diàriament es realitzarà una neteja continua, que es completarà amb un intensiu servei de desinfecció de totes les instal·lacions i un tractament de depuració en finalitzar tant el torn de demà com el de vesprada. A més, s’ha ampliat el personal laboral de Parc Vedat per a poder oferir una major assistència i control.

Com a sorpresa enguany, la piscina comptarà amb un nou joc aquàtic inspirat en les aventures pirates, que ha sigut finançada pel programa d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), pertanyent al superàvit amb el qual el consistori va tancar l’exercici de 2019.

Línia 4 gratuïta per a donar servei a la piscina i Campus aquest estiu



Com a novetat enguany i davant la volta a la nova normalitat, els torrentins i torrentines disposaran de la línia 4 de TorrentBus totalment gratuïta per a gaudir de la piscina Parc Vedat en els mesos de juliol i agost, concretament, de dimarts a diumenge.

D’altra banda, els dilluns es facilitarà també aquest mateix servei de Torrentbus sense cap cost per als usuaris del Campus lúdic-esportius per a realitzar les activitats de la piscina.

El regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, ha subratllat que “entre altres mesures que estem impulsant, volem conscienciar als veïns i veïnes al fet que deixen de costat el vehicle privat i opten en els seus desplaçaments a Torrent per aquest tipus de transport de manera còmoda, sostenible i ara més econòmica per a les seues butxaques amb aquesta iniciativa de servei gratuït per a la piscina i el campus”.

Així mateix, a partir de l’1 de juliol l’oficina de TorrentBus obrirà diàriament (de dilluns a divendres) de 9.00 a 14.00 hores. Des de l’àrea de Mobilitat i Transport s’informa que per a l’atenció al públic no serà necessària la cita prèvia, però si que hi haurà control de l’aforament dins de l’oficina.