Tot a punt per a córrer en la IX Carrera x Serra Perenxisa

Els torrentinos i torrentinas es preparen per a participar en la IX Carrera x Muntanya Serra Perenxisa, una de les proves esportives més esperades de l’any. El diumenge, 26 de gener, al matí des del càmping La Piràmide es donarà l’inici de la competició que té com a objectiu fomentar la pràctica de l’esport en muntanya, respectant el medi ambient i dins dels valors de companyonia i esportivitat.

La carrera compta amb dues modalitats. La primera, modalitat Reina, és una carrera per muntanya de 21000 metres i 1000 metres de Desnivell Positiu acumulat que transcorre majoritàriament per sengles (77%) i camins forestals. La segona, la modalitat SpeedTrail, és una carrera per muntanya de 12000 metres i 350 metres de Desnivell Positiu acumulat que transcorre majoritàriament per sengles (73%) i camins forestals. La primera donarà el tret d’eixida a la 9 h, i la segona a les 10 h.

Les inscripcions poden realitzar-se de manera online fins al 24 de gener a les 23.59 h en el següent enllaç: http://bit.ly/2xcv642