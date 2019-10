Tot a punt per a exaltar a les falleres majors de Torrent

Print This Post

Alicia Pallardó Benavent i Sandra Peris Embuena, i les seues corts d’honor, han rebut la indumentària oficial que lluiran als deixe anar dels pròxims mesos

Les falleres majors de Torrent de 2020, Alicia Pallardó Benavent i Sandra Peris Embuena, ja ho tenen tot llest perquè aquest cap de setmana la capital de l’Horta Sud les exalte com les màximes representants de les festes josefinas. Com a preàmbul a aquest emotiu i esperat acte, ahir a la vesprada, les dues protagonistes i les seues respectives corts d’honor, van rebre de la mà del regidor de Falles, Pascual Martínez, les pintes i els adreços que lluiran en cada acte. Per a l’ocasió, l’Ajuntament de Torrent ha triat a l’empresa artesana torrentina Totet i a Creacions Serres Adreços.

A més, al llarg de la setmana, Alicia i Sandra i les seues corts d’honor van rebre la indumentària oficial que lluiran durant els pròxims mesos. Primer va ser el torn de les xiquetes, que van rebre els seus vestits amb molta il·lusió en l’Antiga, empresa encarregada de confeccionar els vestits amb uns teixits de Vives i Marí i unes manteletes d’Artesanies València. L’endemà va arribar el moment per a les majors, que van rebre la seua indumentària en les instal·lacions de Serrano i Navalón, que han elaborat els vestits i, igual que els de les xiquetes, amb unes teles també de Vives i Marí i manteletes d’Artesanies València.

Exaltació

El dissabte a les 18.30 h, el Auditori acollirà l’exaltació d’Alicia Pallardó, ajunte la seua cort d’honor. Per part seua, Sandra Peris serà exaltada el diumenge a les 11 h. Les falleres majors rebran la joia i la banda que les exalten com a màximes representants de les festes de 2020.