Tot a punt per a la setmana de Tots els Sants a Catarroja

Malgrat que enguany no hi ha restriccions d’accés al cementeri municipal, des de l’Ajuntament es recomana no concentrar les visites el mateix dia 1 de novembre

L’Ajuntament de Catarroja té tot preparat de cara a la setmana de Tots els Sants, la que és, tradicionalment, la de major afluència de tot l’any en el cementeri municipal. La principal novetat de 2021, serà la desaparició del control d’accés, així com l’eliminació de la restricció d’aforament, encara que des de la regidoria de Cementeri recomanen una visita escalonada durant la setmana per a evitar aglomeracions l’1 de noviembre i l’us de la mascareta en tot moment.

“Enguany recuperem la normalitat, en el que a l’accés al cementeri es refereix, però això no implica que ens oblidem de prendre les precaucions necessàries. D’aquesta manera des de l’Ajuntament recomanem a les persones visitants del recinte escalonar les seues visites, en la mesura que siga possible”, explica en regidor de Cementeri, Xavi Bellot. “Amb l’objectiu que aquest espai de respecte es trobe en les millors condicions el personal municipal ha treballat intensament a adequar les instal·lacions que estaran a punt per a la setmana de major afluència de l’any al cementeri”, recorda Bellot.



Entre els treballs que s’han realitzat durant les setmanes i mesos previs a Tots els Sants està l’adequació i revisió de les escales per a accedir als nínxols més alts, així com un reforç en la il·luminació de les zones que així s’han requerit. D’altra banda, s’ha culminat l’adequació del hall, que inclou una restauració de l’entrada al recinte. Finalment, com és habitual la contracta de jardineria municipal ha passat revista a totes les zones ajardinades perquè estiguen perfectament de cara a aquesta data tan assenyalada.



Durant la setmana l’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa un servei d’autobús per a acostar, a qui així ho necessite, al cementeri. Els viatges seran del 25 d’octubre a l’1 de novembre i eixiran cada 30 minuts de la plaça Llotgeta (Barri de les Barraques) entre les 9 i les 13 hores i les 16 i les 18 hores. D’igual manera, el cementeri comptarà amb un horari especial del 25 al 31 d’octubre de 9 a 19 hores i l’1 de novembre de 8,30 a 19 hores.