Tot a punt per a l’edició 60+1 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

40 xefs, entre ells 10 internacionals, opten a cuinar la ‘millor paella del món’ el pròxim 12 de setembre



L’edició 60+1 del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca promet ser especial després de la seua suspensió l’any passat per primera vegada en la seua llarga història a causa de la pandèmia. La Regidoria responsable del certamen gastronòmic més antic de quants se celebren a Espanya, ultima tots els detalls perquè diumenge que ve 12, i sota les mesures establides per les autoritats sanitàries, l’esdeveniment siga de nou tot un èxit.

El degà concurs gaudeix del reconeixement mundial del sector, no sols per ser el més antic de quants se celebren, sinó perquè, a més, en cada edició augmenta la demanda de participants. Per a Manoli Egea, regidora responsable del certamen “es tracta d’un esdeveniment de grandíssima repercussió al qual acudeixen participants de diferents llocs del món. Esta edició està sent molt especial, no sols pel caràcter simbòlic de l’aniversari, sinó també per la complexitat a l’hora de treballar amb un cert grau d’incertesa sempre present. Estem ja ultimant tots els detalls d’una edició que ha presentat novetats, com l’exposició que durant tota la setmana es pot gaudir a la sala Els Porxets i que recull, amb documentació i fotografies, els 60 anys de vida de la ‘Festa de l’Arròs de Sueca’, adquirint un gran protagonisme el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca”.

Una altra de les novetats que s’ha inclòs en esta edició, és la iniciativa de la Regidoria responsable del certamen, amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, de crear ‘PaellArròs – L’autèntica Paella als Restaurants de Sueca’, gràcies a la qual, un gran nombre de restaurants de la ciutat oferiran en les seues cartes, durant tot l’any, la paella valenciana seguint la recepta original del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca per a delit de la ciutadania i visitants.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per poder celebrar la 60+1 edició del certamen, que adquireix un simbolisme especial al no haver-se pogut celebrar en 2020 el tan esperat 60 aniversari. “Per tot això, pel treball, tenacitat i il·lusió que està invertint tot l’Ajuntament i, especialment la Regidoria responsable del Concurs, esta edició ve carregada d’un gran component emotiu per tot el que hem viscut. Desitgem que esta edició siga la primera d’una nova normalitat i, al mateix temps, que siga recordada com a símbol d’unió i del compromís fidel d’este Ajuntament, i esta ciutat, amb el seu certamen més estimat”.

Una altra de les novetats introduïdes enguany, ha sigut la confecció d’un llibre commemoratiu per l’efemèride tan important que se celebra, en el qual tindran cabuda totes les edicions. Així mateix, com ja va ocórrer en 2019 per primera vegada, enguany l’Ajuntament procedirà de nou al sorteig de 16 invitacions a fi d’acostar encara més l’esdeveniment a tota la ciutadania interessada a participar amb la seua presència.

Pel que respecta als premis que s’atorgaran, a més dels tres guardons a la millor paella de l’edició, s’entregaran un premi a la millor paella cuinada per un restaurant local, autonòmic, nacional i internacional. En la present edició, han sigut convidats a participar els negocis d’hostaleria i restaurants de Sueca: Cuina de mare, Fernandet i La Granja. Per la seua part, els concursants de la Comunitat Valenciana seran: Asador Alfàbega (Alginet), San Pablo (València), La Pepa Bluespace (Alboraia), La Arrocería de la Mejillonera (Benidorm), Chaparral (Serra), Tabick Lounge – Arrossos I Brases (Llombai), Hotel San Luís (Platja de Gandia), Casa Medieval (L’Ènova), Hotel Restaurant La Casa Blava (Alzira), Edelweiss take away (Villar del Arzobispo), La Cantina de Ruzafa (València), Arrosos per emportar Pepi (Alcàsser), Juan XXIII (Benifaió) i La Salud (València).

Procedents de diverses comunitats autònomes acudiran: Arrocería restaurante Casa Pepe Sanchís (Còrdova), El Gusto (Sevilla), El Muelle del Barrio Pesquero (Santander), Arroz&Roll – Los Arroces de Guillermo (Puertollano), Dixtinto (Jaén), Hipotel Playa de Palma Palace (Palma), I Love Paella Catering (Hernani), Casa de Andalucía (Pinto), El Trato Gastrobar (Madrid), Grupo Makkila (Madrid), Casa Moraleda (Madrid), Mesón El Copo (Cadis) i El Madrileño (Madrid).

Pel que respecta a la participació internacional, comptarem amb: Alikante 22 (Mèxic), El Coraloense, Ferdinando Campaniello (Itàlia), Paellas & Paellos (el Perú), Restaurante Lo de Tere (l’Uruguai), Smoky Joe Caribbean Grill (Puerto Rico), Paellas La Moraleja i Tequila´s Mexican Grill (els EUA), Paella Party NJ (els EUA) i Grill Lander (Mèxic).

Els participants seran valorats, un any més, per un jurat de reconegut prestigi professional, amb una llarga trajectòria en el món de la gastronomia des de diferents àrees, que aportarà la seua visió i coneixement entorn del complex i ancestral món de la paella, on no sols compta saber executar la recepta sinó elaborar-la amb destresa i amb respecte a cadascun dels ingredients.

En esta edició, s’entregaran novament els reconeixements de Paellers d’Honor, en esta ocasió a títol pòstum, a tres persones que van mantindre una relació especial amb el certamen: Francisco Segarra, alcalde de Sueca en 1961 i promotor del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Jacinto Perea, cap de cuina de l’Hotel Astoria de València i primer guanyador del certamen l’any 1961; i la primera dona guanyadora del Concurs, Josefa Clar Beltrán.

Finalment, en l’apartat de patrocinadors, han sigut moltes les empreses i entitats que han volgut mostrar la seua col·laboració amb esta edició especial del Concurs, com són: Frutas y Verduras Alabau, Garcima, Arroz Dacsa, Oliespal, Gran Cuk, Carmencita, Choví, Dicoval, Coca Cola, Turia, Carrocerías Viel, SercyOval, Etygraf, Sipcam, Paello, Caixa Popular, Granny y Denominació d’Orige Arròs de València.