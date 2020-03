Tot el que has desaber sobre les mesures adoptades pel govern espanyol.

Connect on Linked in

El president del govern espanyol ha fet saber als espanyols i espanyoles les noves mesures que han adoptat respecte a la crisi. Sánchez ha estat convincent quan ha destacat que “la corba que ascendeix s’ha d’aplanar i fer que caiga en picat” és un dels objectius de l’estat d’alarma.

Algunes de les mesures adoptades garantiran la qualitat de vida a pesar de la situació complicada que estem vivint.

Sánchez ha recordat que la crisi que travessem és temporal, la superarem i a més ha assegurat que ens protegiran mentre dure aquesta crisi, és per això, que les mesures adoptades seran en quatre grans àmbits: mesures de suport a les famílies més vulnerables, mesures per als treballadors, mesures per donar suport a les empreses i de suport a la investigació per a una vacuna contra el coronavirus.