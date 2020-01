Tot enllestit per a començar “Cinema en valencià a l’escola”

Print This Post

Del 4 a l’11 de febrer, l’alumnat dels col·legis de Torrent gaudiran debades de pel·lícules en valencià

L’Ajuntament de Torrent, mitjançant l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, ha posat en marxa una nova edició de la campanya “Cinema en valencià a l’escola” en col·laboració amb Escola Valenciana; una iniciativa que, any rere any, es tot un èxit entre els col·legis i instituts de la ciutat, que no volen perdre l’oportunitat de guadir d’una entretinguda sessió cinèfila en valencià. Així s’han programat diferent pel·lícules destinades als nivells d’infantil i als diversos cicles de primària i també pel·lícules adreçades a alumnes dels cursos d’ESO i de batxillerat.



Des del 4 fins a l’11 de febrer, la sala d’actes de l’Ajuntament es convertirà en una sala de cine i emetrà, totalment debades, les següents pel·lícules: Els Increïbles 2 (4 i 11 de febrer), Ocells de pas (5 de febrer), La increïble història de la pera gegant (10 de febrer), Demà comença tot ( 6 de febrer) i Ments brillants (7 de febrer).



La regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, ha manifestat la importància d’iniciatives com estes “que fomenten la nostra llengua pròpia entre el públic més jove, alhora que comuniquen que el valencià està present en tots el àmbits, també al cinema”.



La campanya es completa amb guies didàctiques de cada pel·lícula, proporcionades per Escola Valenciana, que l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià ha enviat als centres educatius perquè l’alumnat les treballe a classe abans o després d’assistir a la projecció.