Tot llest en Torrent perquè done inici la primera fase del Projecte de Reurbanització de l’Alter

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les actuacions tenen un termini previst de duració de sis mesos i tenen com a objectiu millorar la vida dels veïns i veïnes, gràcies a la renovació de l’entramat urbà de la zona

L’Ajuntament de Torrent última els preparatius per a iniciar, el pròxim dia 1 de febrer, les obres dels carrers Mare de Déu dels Desamparats, Santa Bàrbara, Santíssima Trinitat, Proveïdors, aviador Franco Cantereries i Santa Cecilia, les quals tenen un termini previst de duració de sis mesos. Aquesta intervenció s’emmarca en la primera fase del Projecte de Reurbanització de l’Alter, l’objectiu del qual és millorar la vida dels veïns i veïnes de la zona gràcies a la renovació de l’entramat urbà de la zona, i compta amb el cofinançament del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER).

D’aquesta manera, el projecte contempla les següents actuacions: el canvi en el disseny de la secció dels vials, amb repavimentació de les voreres i calçades, millorant les zones per als vianants i la seua seguretat; la renovació de la xarxa de proveïment, eliminant la canonada de fibrociment existent i substituint-la per una nova xarxa de funció dúctil; la renovació de la xarxa d’aigües pluvials, gràcies a la instal·lació d’una nova xarxa als carrers aviador Franco, Cantereries i Santíssima Trinitat, amb la finalitat implementar una xarxa separativa de pluvials i fecals en la zona; la retirada de ‘bolardos’, demolicions de voreres i calçades; i, finalment, el recanvi de la senyalització existent.

Amb motiu de l’imminent inici de les obres, la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, va enviar el passat 21 de gener una carta dirigida als veïns de la zona per a informar-los de la situació i disculpar-se per endavant per les molèsties que els puguen ocasionar durant el transcurs d’aquestes. Així mateix, en les pròximes setmanes també donaran inici les obres dels carrers Verge del Pilar, Alaquàs, Santa Lucia, San Isidro i Pizarro, als veïns i les veïnes del qual també se’ls va enviar una carta similar en la mateixa data.