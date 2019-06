Print This Post

L’organització va entregar ahir els Premis 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer que reconeix la labor de les associacions i organitzacions que participen en la prova



La carrera, que se celebra el dissabte 29 de juny, eixirà des del carrer Maestro Serrano

Tot llest per a la 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer que el pròxim 29 de juny celebrarà la seua huitena edició amb un nou circuit homologat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme. Ahir 19 de juny es van presentar les principals novetats d’aquesta prova en l’acte de lliurament dels premis Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer.



Per segon any consecutiu, s’ha volgut reconéixer la labor d’organitzacions i associacions que participen en la carrera amb el lliurament dels Premis 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer. En aquesta ocasió els premiats han sigut Frutas Lliso (premi empresa col·laboradora), Col·legi parroquial Don José Lluch (premi associació col·laboradora), SD Correcaminos (premie club més col·laborador), Running CV (premi mitjà de comunicació), Tic Alonso Sanfeliu (premi a la voluntària més especial) i Pilar Galán (premi esment especial). L’atleta i ambaixador de la prova Luis Félix Martínez va rebre el guardó al qual dóna nom.



A l’acte, presentat per la periodista Pilar Galán, van assistir l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría; el regidor d’Esports, Manuel Dueñas; el president de la Junta Provincial contra el Càncer, Tomás Trénor, i el director comercial de Divina Pastora Seguros, Adrián Martínez.



La prova arrancarà el dissabte, 29 de juny, a les 20.00 hores des del carrer Maestro Serrano, una de les més àmplies de la ciutat, amb l’objectiu d’assegurar un millor trànsit de corredors en els metres inicials. El nou traçat és més ràpid i atractiu i fins al quilòmetre 1,8 no hi ha una corba de 90 graus.



Com en anys anteriors, el dia previ a la carrera, el 28 de juny, se celebrarà l’Orxata Party, amb activitats per a xiquets com la tradicional mini 10K Alboraia. A més, estarà el punt de venda d’orxata solidària la recaptació de la qual es destinarà de forma íntegra a la Junta Local contra el Càncer d’Alboraia.



La 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer va nàixer en 2012, amb el suport de Divina Pastora Segurs, per a contribuir a la lluita contra aquesta malaltia. En les edicions celebrades fins hui s’ha recaptat prop de 62.000 euros per a continuar investigant i treballant en tasques de prevenció.

Inscripcions



Les inscripcions per a la 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer continuen obertes. Existeixen dues modalitats: una inscripció amb borsa del corredor, que inclou també samarreta tècnica, per un preu d’11 euros, i una inscripció low cost (sense borsa del corredor) que pot adquirir-se per 7 euros.



El termini per a apuntar-se està obert fins al 26 de juny o fins a aconseguir els 2500 atletes, límit de participants establit per a la prova. Les inscripcions es poden realitzar a través del sistema de Tiquet Run de carreraspopulares.com.

La 10K Divina Seguros Alboraya contra el Cáncer està organitzada per l’Ajuntament d’Alboraia, la Junta Local contra el Càncer del municipi, carreraspopulares.com i Socarrat Studio i compta amb el patrocini principal de Divina Pastora Seguros.