Tot llest per acollir un dia de Tots Sants segur als cementeris de Paiporta

La Regidoria d’Interior ha estat treballat al llarg d’aquestes setmanes prèvies per coordinar amb personal tècnic, serveis municipals de neteja i representants de les floristes locals les visites a aquests espais

La Regidoria d’Interior té tot llest per acollir a la població paiportina de manera segura i sense concentració de persones als dos cementeris paiportins amb motiu del dia de Tots Sants.

Personal tècnic de l’àrea ha estat treballant en un protocol i normativa de visita que inclou portes d’entrada i eixida diferenciades, diferents punts de desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic , senyalització de l’itinerari d’obligatori seguiment, així com informació sobre tota aquesta normativa i mesures a seguir a través de la col·locació de cartelleria als dos cementeris. A més, s’haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. El personal municipal d’Espai s’encarregarà de fer una neteja freqüent i intensiva dels útils a disposició de la ciutadania per condicionar els nínxols, així com dels espais comuns.

Per tal d’evitar massificacions als cementeris, s’ha establert un aforament màxim de 400 persones tant per al Cementeri Nou com per al Cementeri Vell, al mateix temps que es limita el temps de la visita a un màxim de 30 minuts. A més, s’amplia l’horari d’obertura entre el 26 d’octubre i l’1 de novembre, de 8 hores del matí a 18 hores de la vesprada.

En aquesta mateixa línia, en les setmanes prèvies a la data de Tots Sants el regidor d’Interior, Vicent Císcar, es reunia amb representants de les floristeries locals per tal de coordinar una entrega dels arranjaments florals progressiva i escalonada. Des de l’Ajuntament s’ha demanat a la ciutadania que acudisca a dipositar les flors el mateix dia d’arreplegada de les comandes a les floristeries, i sempre abans del dissabte 31 d’octubre.

Es demana la col·laboració de la població per fer les visites als cementeris de manera escalonada entre el dissabte 31 d’octubre i el diumenge 1 de novembre, dia de Tots Sants. “Des d’Interior hem fet un treball intens de planificació al llarg de les darreres setmanes per protegir la salut de la població al màxim, al mateix temps que es garanteixen les visites als cementeris per Tots Sants. Demanem la màxima col·laboració de la població paiportina en l’aplicació i seguiment de totes aquestes mesures per tal que la jornada transcórrega amb la màxima normalitat possible”, ha manifestat l’edil.