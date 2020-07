Tot preparat per a l’inici del Pla Edificant a l’Alcúdia

Connect on Linked in

La Generalitat Valenciana destinarà més d’un milió d’euros a ampliar els tres col·legis públics del municipi



L’ajuntament de l’Alcúdia es disposa a ampliar les capacitats de tres centres municipals al que es destinarà una inversió total de més d’un milió d’euros. Les actuacions queden emmarcades dintre d’Edificant, un Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius provinent de la Generalitat Valenciana. Encara que la idea era començar amb la licitació de projectes a principis d’any, es van haver de suspendre amb l’aplegada de l’estat d’alarma, pel que l’adjudicació d’obres no s’ha pogut realitzar fins ara.



Les obres afectaran el CEIP Les Comes, amb una inversió al voltant dels 400.000€ que s’han adjudicat a l’empresa “Diseño y objetivos de Construcción S.L.”, amb els que es pretén ampliar i reformar tres aules, el menjador, els lavabos i la cuina; el CEIP Batallar, amb uns 300.000€ destinats per a l’empresa “Estructures i construccions Xúquer S.L.”, que serviran per ampliar les aules d’infantil amb dos noves sales i inclouran uns nous serveis; i finalment el CEIP Heretats, també amb una inversió d’uns 300.000€ per a “Zaragoza 2012 Grupo Construcción”, amb el que es pretén crear dos noves aules d’infantil per acollir els xiquets de 3 anys, a més d’un aula pedagògica i una nova sala de màquines.



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ara s’obri un període de reclamacions i presentació de documentació, abans de l’inici de les obres. Inicialment, la previsió és que les obres duren el mateix que el curs escolar 2010-21 i que els centres estaran completament adequats per al següent període lectiu (2021-22). El que ja que està preparat són les aules prefabricades als patis dels CEIP, necessàries per poder fer les obres sense afectar l’alumnat amb totes les condicions per què els xiquets i xiquetes puguen desenvolupar les classes amb normalitat en el termini en que duren les obres.



Heretats té una nova canonada i un sostre translúcid que li dona més llum



La situació per la Covid-19, no ha parat les millores als centres educatius alcudians. Precisament ahir de matí els representants de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esports, i del Servei Territorial d’Infraestructures Educatives visitaven el CEIP Heretats per fer la recepció de les obres d’adequació del centre en un pla de millora a banda de l’Edificant per a reparar diferents desperfectes al centre. La intervenció en un primer moment estava centrada en la reparació d’una canonada d’aigües, desgastada en gran part després dels forts temporals que patirem a principis d’any. A mésd’això, el sostre d’uralita de la part central de l’edifici també s’havia vist afectat, pel que, aprofitant l’execució, es va procedir a substituir-lo per un sostre translúcid, que permet que la llum natural il·lumine el vestíbul de l’edifici principal d’Heretats.