Tota Espanya torna a l’Estat d’Alarma fins Maig

Espanya torna a l’Estat d’alarma que es pot allargar fins al 9 de Maig

Els pitjors pressentiments s’han fet realitat, després d’un nou segon descontrol de la pandèmia , el govern espanyol no ha vist cap alternativa a tornar de nou a l’Estat d’Alarma, un estat que permet al govern com autoritat fer servir i complir totes les normes i restriccions sense haver de passar per cap jutjat que puga tornar enrere la llei, com ha passat en altres ocasions anteriors

Un estat que segons el mateix president del govern Pedro Sánchez, dóna autoritat a tots i cadascun dels Presidents de Comunitat ha imposar les restriccions que es necessiten baix cada territori segons l’evolució dels contagis

Sánchez, ha confirmat que de moment es descarta el confinament domiciliari com va passar en Març, però si ha fet efectives una sèrie de restriccions comunes imposades a tot el territori espanyol i que marquen aquest segon estat d’alarma

La reducció total de la mobilitat nocturna des de les 23h de la nit fins a les 6 de la matinada, amb un marge d’una hora que podrà modificar cada comunitat



Un sistema semàfor, amb 4 nivells d’alerta que es regiran baix els valors de contagis, pressió hospitalària i capacitat de detecció , ara mateix en tota Espanya n’hi ha almenys 9 comunitats que es troben en alerta de màxim extrem pel nivell de contagis i transmissió que presenten

l’autorització al desplaçament entre comunitats, queda en mans de cada comunitat

Ací en la Comunitat Valenciana el Consell, ha decretat la continuació del toc de queda en les mateixes condicions que va començar el passat 24 d’Octubre i a més de moment permet la circulació, per trobar-se en situació de nivell de dos, això si, les reunions amb persones no convivents continuen sent d’un màxim de 6 persones, almenys i com estava previst fins al 9 de decembre





El Govern Espanyol pretén allargar aquest estat fins al 9 de maig, amb plena confiança en els 31 milions de dosis de la vacuna contra la Covid 19 que ja s’han adquirit amb la previsió de començar a ser distribuïdes a principis de 2021