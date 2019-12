Print This Post

Tots els canvis que arriben a partir de l’1 de Gener



El nou any sempre suposa l’arribada de canvis en el nostre dia a dia, i l’entrada a 2020 serà una de les que més canvis i novetats portara a la nostra vida

Hem d’estar molt atents perquè serà imprescindible adaptar-nos

A partir de l’1 de Gener, serà més car la compra d’un cotxe, principalment per la nova normativa que regula les emissions contaminants i obliga a adaptar el mecanisme del vehicle, a més la falta d’etiquetatge de marca contaminant en segons ciutats podrà ser motiu de sanció



Si vols deixar de fumar en 2020 arriben medicaments finançats per ajudar-nos a aconseguir el nostre objectiu



Les factures de telèfon i llum també es veuran afectades a partir de l’1 de Gener, hem de tindre en compte que serà un 50 per cent més car l’ús de l’electricitat en hores puntes com ara les 21h de la nit, els festius i cap de setmana no patiran alteracions



La libració de L’autopista Ap7, la pujada de comissió dels bancs així com la pujada del preu de l’habitatge d’un 4 per cent seran altres de les iniciatives que portara 2020