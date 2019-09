Tots els dispositius municipals de jardineria, neteja i bombeig estan preparats davant l’amenaça de pluges intenses a València

Connect on Linked in

«Des de l’Ajuntament de València volem enviar un missatge de tranquil·litat a tota la població: tots els dispositius municipals estan preparats i tots els efectius mobilitzats per a afrontar una situació climatològica adversa». El regidor d’Ecologia Urbana i vicealcalde, Sergi Campillo, ha informat sobre els operatius municipals per garantir la normalitat en cas de pluges intenses.



Encara que de moment el dia ha començat amb precipitacions moderades, els operatius municipals estan llestos per a afrontar possibles situacions derivades de la depressió que s’ha anunciat sobre el Mediterrani. L’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat ha declarat situació de preemergència nivell taronja per la situació meteorològica de Depressió Aïllada en Nivells Alts de l’atmosfera (DANA), per la qual cosa des de l’Ajuntament, «tenim tots els nostres dispositius preparats per a situacions que poden ser adverses», ha afirmat Campillo.



Pel que respecta al servei de parcs i jardins, s’ha ordenat el tancament de tots els parcs tancats, així com els horts urbans de Sociòpolis. Des de la regidoria es recorda a la ciutadania que evite passejar per zones arbrades o jardins amb tanca, així com que extremen la precaució en transitar pels carrers que tinguen arbratge d’alineació.



Quant a mesures preventives, des del Organisme Autònom de Parcs i Jardins s’ha efectuat una neteja de diverses reixetes del Jardí del Túria, i s’ha realitzat una posada a punt de motoserres, vehicles i bombes de buidatge. En estos moments, tots els efectius disponibles en actiu estan mobilitzats: un total d’aproximadament 180 jardiners i personal d’ofici i 8 tècnics d’oficines.



Els mitjans tècnics de què es disposa per a les tasques especials de neteja són: 4 camions amb cistella de poda, 2 camions de caixa oberta, 4 camions recol·lectors, 25 furgonetes i turismes, 2 miniretros, 2 tractors, 20 motoserres, 4 bombes de buidatge i 4 hidro netejadors



Quant als mitjans del Servei Municipal de Jardineria, també les contractes estan operatives al 100%. Als matins, es disposa de 187 persones entre oficials, especialistes i peons, i altres 34 persones en labors de desbrossament. A les vesprades, si es manté la situació, hi haurà dues brigades de desbrossament, reforçades amb brigades ordinàries per a col·laborar en la recollida de restes.



Pel que fa a la Gestió de Residus i Neteja, com cada mes de setembre, ja s’ha escomés un conjunt de mesures preventives, donades les característiques especials d’estes dates des del punt de vista atmosfèric a la ciutat. El regidor Sergi Campillo ha explicat que a principis de mes sempre es repassa la neteja dels passos inferiors urbans reduir els riscos d’emboços de les reixetes i embornals. Cal tindre en compte que comença l’època de caiguda de fulles, per la qual cosa s’intensifiquen les tasques de recollida.



S’HAN ACTIVAT LES 15 BOMBES DE DESGUÀS DE L’ALBUFERA



Finalment, s’han accionat les 15 bombes de desguàs de l’Albufera, prèvia autorització de la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat Valenciana, per tal de mantindre el nivell del llac a un nivell acceptable de cara a possibles avingudes. «Davant un episodi de gota freda o DANA, en el qual l’Albufera pot ser una gran receptora de pluvials d’aigües de diversos barrancs que, a més no estan dins de la ciutat de València, és molt recomanable mantindre-la a un nivell adequat per a poder desguassar l’en cas de grans avingudes», ha explicat el regidor Sergi Campillo. L’objectiu és evitar qualsevol tipus de problema per al cultiu de l’arròs i possibles incidents als diferents municipis fronterers a l’Albufera.