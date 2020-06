Tous activa una APP per a demanar cites prèvies en els serveis municipals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Tous aprofita les noves tecnologies per a millorar el servei que ofereix a la ciutadania. La regidoria que encapçala Juan Ramón Báguena ha posat en funcionament l’APP oficial de “Ajuntaments de València”, amb la qual es pot consultar l’organització municipal, llocs i telèfons d’interès, a més de notícies i un nou mòdul de Cita Prèvia que es pot usar en la reserva de les pistes esportives o en els tràmits amb l’ajuntament. Per a això és necessari descarregar de Play Store l’APP, buscar Tous i entrar en el mòdul de cita prèvia per a buscar les diferents opcions de reserva.

Allí es pot triar l’espai municipal o servei, els dies disponibles i les hores. “L’Ajuntament de Tous està en constant modernització, com demostrem amb l’activació d’esta aplicació per a mòbils, que millora el servei que oferim a cada veí. A més, fem més eficient la gestió municipal. Més si cap, després d’esta pandèmia, que ens obliga a millorar el servei que s’ofereix, sense haver d’anar a les estades municipals”, explica Juan Ramón Báguena.