Tous celebra la nit de les disfresses amb ganes i emoció

La nit va començar amb un sopar de germanor i va continuar amb l’actuació de l’Orquestra Scream que va animar la nit.

Tous ha iniciat les seues festes patronals amb l’habitual i esperada Nit de les Disfresses on han participat un gran nombre de veïns i de veïnes de totes les edats i com no, disfressats.

La nit va començar amb el sopar de germanor, malgrat que el temps no va acompanyar, tots i totes les participaren eixiren a la fresca per a sopar amb familiars i amics. Alguns disfressats, altres esperaven acabar de sopar per anar a canviar-se i començar la festa

Tota mena de classe de disfresses van ser protagonistes a Tous, totes les vestimentes i carrosses que es van lluir ser elaborades amb temps i dedicació.

Com qualsevol festa, la nit de les disfresses va continuar amb l’orquestra que va animar la nit. És un dels principals actes junt amb les paelles que se celebraran la pròxima setmana que més destaquen a les festes patronals de Tous.