Tous defén la transhumància i el pasturatge al seu terme municipal

L’Ajuntament de Tous vol eixir al pas de les acusacions que el responsabilitzen de la negativa de pasturatge i transhumància en el seu terme municipal. El consistori es va posar en contacte amb la Generalitat Valenciana el mes de desembre passat per a sol·licitar la licitació de les pastures en la zona nord de la muntanya pública número 22, de propietat i gestió municipal.

No obstant això, la Generalitat Valenciana va contestar amb l’observació que aquesta zona havia sigut afectada per l’incendi forestal de l’any 2012, havent-se aprovat recentment un projecte europeu de repoblació i restauració d’aquesta superfície, el qual serà executat al llarg d’aquest curs i el següent. L’ens autonòmic invertirà més d’un milió d’euros en aquesta repoblació, la qual cosa és observat de manera positiva per l’Ajuntament atés que es pot tornar a un nivell arbori anterior a l’incendi.

A més, això implica una de les zones en les quals és possible el pasturatge en el terme de Tous, mentre l’altra va eixir recentment a subhasta pública, sent adjudicada a la persona que, clarament, va aportar la quantitat més alta per a la seua explotació.

L’Ajuntament de Tous està totalment a favor que es produïsca el pasturatge en el seu terme municipal perquè considera que és totalment positiu per al manteniment del paratge, atés que les espècies animals netegen el terreny i ajuden a evitar catàstrofes com els incendis.

Però, per altra banda, expliquen que no és competència de l’Ajuntament de Tous l’assignació del pasturatge en aquesta zona pel que no se li pot responsabilitzar de la no licitació del pasturatge. En l’altra zona, el concurs públic l’ha guanyat qui ha aportat la quantitat més alta, un treballador que també té intenció d’introduir cabres i cavalls per al pasturatge. Des del consistori, lamenten la situación, però la legislació s’ha complit rigorosament.