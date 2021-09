Tous es convertirà en l’escenari d’una sèrie internacional per a Amazon amb Priyanka Chopra i Richard Madden

Connect on Linked in

El paratge del Pantà acollirà a la fi del present mes diverses escenes de la superproducció ‘Citadel’

El terme municipal de Tous es convertirà entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre en l’escenari del rodatge de la sèrie internacional ‘Citadel’, una superproducció dels germans Joe i Anthony Russo (artífexs per exemple de ‘Capità Amèrica’, entre altres èxits) que s’emetrà posteriorment en la plataforma Amazon, amb Priyanka Chopra i Richard Madden com a protagonistes. Es tracta d’un thriller d’acció i espionatge amb un complex entramat emocional, amb una història estarà interconnectada que es desenvoluparà als Estats Units, Itàlia, l’Índia i Mèxic. A Espanya, a més de Tous, també es gravarà en altres escenaris com la ciutat de València i és precisament en aqueixa ciutat on s’han realitzat ja els càstings per a l’enregistrament.

Chopra Jonas és una actriu índia que es va coronar Miss Món l’any 2000 i des de llavors va començar una carrera al cinema i la televisió per la qual va arribar a Hollywood en 2015 per a protagonitzar la sèrie d’ABC “Quantico”. Ha compartit ja en les seues xarxes socials una imatge del seu treball en la sèrie per a tots els seus seguidors per a anar revelant a poc a poc una part de la qual serà una de les sèries amb una gran projecció internacional de la pròxima temporada.