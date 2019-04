Tous inverteix 85.000 euros en l’ampliació i reforma del consultori mèdic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En una obra que ha sigut possible gràcies a la subvenció total que ha rebut el consistori per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, Tous farà realitat el projecte per a ampliar, reformar i millorar de forma parcial el consultori mèdic.

Actualment el consistori disposa de dues consultes, infermeria, despatx d’administració, sala d’espera, serveis i accés pel que es necessita d’una consulta pediàtrica. Amb l’objectiu de reformar parcialment este espai i satisfer les necessitats de personal sanitari i pacients, es procedirà a la reforma i a l’eixamplament del consultori, creant dues zones ben diferenciades: una general que estarà destinada a accés, sala d’espera, serveis i administració i una altra reservada a les dues consultes, pediatria i infermeria, actuant l’oficina d’administració de control entre elles.

En l’actuació solament s’intervindrà la zona general i en la consulta de pediatria, que es reubicarà. A més, en la resta de consultes s’actuarà únicament en la modificació puntual de fusteries. “El compromís de Tous sempre ha sigut el d’oferir als nostres habitants un servei sanitari òptim i el consistori vol que eixe compromís es veja reflectit amb fets. Gràcies a l’ampliació del consultori mèdic que durem a terme en la localitat, s’augmentarà l’assistència sanitària als nostres veïns i es donarà un servei total. A més, tot això es realitzarà en unes instal·lacions confortables i adaptades a les necessitats actuals que permeten al personal mèdic treballar en un espai millor”, argumenta Cristóbal García, alcalde del municipi.

L’obra serà desenvolupada per Paemy (una empresa local que ha guanyat el concurs públic) i està previst que les obres es finalitzen en aproximadament dos mesos.