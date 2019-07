Tous plena la seua agenda de cultura i oci

Connect on Linked in

Tous torna a omplir la seua agenda de cultura, oci i esport amb una nova edició de la seua Setmana Cultural, un esdeveniment totalment consolidat en el calendari que tots els anys permet enfortir la convivència social en el municipi. Així, els actes comencen hui dilluns amb el concert que tindrà lloc a les 21 hores a càrrec de la Societat Musical de Tous, a les portes de l’ajuntament. Demà serà el torn d’un berenar per a tots els xiquets i xiquetes en l’Avinguda Constitució patrocinada per Caixa Rural de l’Alcúdia i l’ajuntament (a partir de les 19 hores) i de l’animació musical “Píxels” de Scura Splats en la mateixa avinguda una hora després.

Per al dimecres s’ha reservat la Festa de l’Aigua a càrrec de Disc Hook, amb tobogans, piscines i festa de l’espuma. També hi haurà berenar, eixa vegada patrocinada per Anitín. El dijous comptarà amb un berenar de Granja Rinya i a les 20 hores se celebrarà un espectacle ple de teatre, circ i percussió de la mà de Baraka Circ sota el nom de “PercuJocs” en l’Avinguda Constitució. El divendres serà un dels dies grans amb la segona edició del Festival Holi de la mà de Produccions Platino. L’any passat va ser un èxit de participació per la mescla d’animacions, acrobàcies, DJ, regals i altres sorpreses. Si el festival és a les 19 hores, a les 22 començarà el Sopar de Germanor a la porta de la casa consistorial, amb cervesa gratuïta a càrrec de l’empresa local Cervesa Dorange. El dia es completarà amb la discomòbil de DJ Aliseo fins a altes hores de la matinada.



Per al dissabte s’ha reservat, d’11 a 14 hores, els inflables d’aigua en la piscina municipal, mentre el diumenge es projectarà a partir de les 22 hores la pel·lícula “El retorn de Mary Poppins”, patrocinada per Grefusa. Per al 18 d’agost s’ha reservat també una jornada de cinema d’estiu amb “El millor estiu de la meua vida”.