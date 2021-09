Tous posa l’inici a les seues festes amb la entrega dels Premis Literaris

Connect on Linked in

María Luisa Ribes, Manuel Luque, Vicente López i Antoni Galdón guanyadors de la vuitena edició dels Premis Literaris Villa de Tous

Tous torna a omplir-se de cultura amb la celebració del 8é certamen literari. Un certamen marcat per la qualitat de les obres presentades i que servirà com a punt d’inici d’unes festes marcades per la Covid però que de segur plenaran d’alegria a la gent del poble.

Entre els premiats torna a comptar amb protagonisme un dels autors que més èxits ha collit en els últims anys, el cordobés Manuel Luque Tapia. L’autor, que per motius de salut no va poder estar present, es va emportar el guardó a la millor obra escrita en castellà en la modalitat de poesia, amb un treball titulat ‘Mi refugio’.

Per part seua, el premi de poesia en valencià que ret homenatge a Josep Lluís Doménech Zornoza ha sigut per a Vicente López Torres l’obra del qual ‘En el daurat nèctar dels hores feliços’ ha sigut premiada per la seua excel·lència.

El guanyador de la modalitat de narrativa en castellà per una obra centrada en la localitat que porta per títol ‘ La curandera de Tous’ va ser l’escriptor Antoni Galdón Palomares, mentres que la historiadora María Luisa Ribes Valent va aconseguir la victòria en la modalitat d’assaig en valencià per l’obra ‘ L’essència de la vida i la mort a Tous (1739)’.

Les modalitats de narrativa en valencià i assaig en castellà van quedar desertes en considerar el jurat que les obres presentades no complien amb els requisits per a ser guardonades.

La gala va estar presentada per la periodista Elena Briz, que al inici del acte va agrair als presents la seua assitència en uns temps tan complicats que als últims mesos han plenat de canvis i modificacions les vides de totes les persones.

Briz va ser l’encarregada de donar pas a diversos parlaments realitzats per persones molt importants per al món de la cultura a Tous. Va ser el cas de la ex guanyadora del certamen Amparo Estarlich i veïna del municipi, que va fer una breu disertació en torn al paper de la dona a la literatura, rescatant la figura de las Sinsombrero, un grup de dones artistes espanyoles naiscudes entre el 1898 i 1914.

Abans de finalitzar la seua intervenció, Estarlich va recitar uns poemes de Federico Garcia Lorca. Versos que van servir com a previ del discurs de la regidora de Cultura, Alicia Ramos, que per la seua part va destacar la importància dels premis literaris a Tous. Uns guardons que, segons l’expressat per la edil, suposen una oportunitat per escapar per un moment de la realitat que vivim, com si tot haguera sigut un malsomni.

Després de la entrega de premis, les festes en honor al seu patró San Miguel continúen a Tous amb el repartiment hui del llibre de festes.