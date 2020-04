Tous repartirà una mascareta de protecció a cada veí

Print This Post

L’Ajuntament de Tous ha adquirit 1.500 mascaretes de protecció per a repartir-la entre el veïnat amb l’objectiu que puguen tindre les mesures sanitàries necessàries per a lluitar contra la pandèmia del Covid-19. El consistori que dirigeix Cristóbal García ha realitzat durant diversos dies les gestions necessàries per a adquirir els productes.

Una labor complicada per la gran demanda existent. Finalment el proveïdor serà espanyol i les màscares estan disponibles en els pròxims dies, repartint-se entre finals de setmana i principis de la pròxima. El pack adquirit pel consistori touero complementarà el repartiment que, des de hui dilluns, es produeix en les farmàcies als grups de risc, sobretot les persones majors de 65 anys. “És la nostra obligació treballar a preu fet per a assegurar la seguretat dels nostres veïns i veïnes. Ho estem fent des del principi de l’Estat d’Alarma i ara hem aconseguit màscares que, amb un bon ús, poden ajudar a impedir els contagis”, argumenta l’alcalde, Cristóbal García.

L’adquisició realitzada ara també complementa el treball que des de fa setmanes estan realitzant un grup de dèsset dones de Tous, que elaboren màscares casolanes que després, amb la col·laboració dels serveis municipals de l’ajuntament, són portades a esterilitzar per al seu ús. En total han pogut configurar unes dues mil màscares que seran esterilitzades el divendres i podran ser repartides també la setmana vinent entre els treballadors municipals que tenen contacte constant amb la ciutadania, cas de la Policia Local o els Serveis Socials. A més, també serviran per a donacions solidàries, per exemple a nivell sanitari.