Tous retrà homenatge al seu patró aquest diumenge

Enguany se celebrarà de manera especial al coincidir amb l’any ‘Miguelino’.



Tous celebrarà aquest diumenge el dia gran de les seues festes en honor al patró San Miguel.



A primeres hores del matí, al voltant de les 7.30, tindrà lloc una despertà. A les 9 un passacarrer a càrrec de la banda de la Unió Musical de Tous. A les 12.15 es concentraran les autoritats per a anar a la missa en honor al patró i en acabar es dispararà una tronadora mascletà en la Plaça d’Espanya.



El moment àlgid de la festa aplegarà de vesprada, moment en el qual Tous celebrarà a les 18h la processó en honor a San Miguel.



Aquest coincideix en l’any ‘Miguelino’ que és cada 6 anys quan cau diumenge.



Enguany la processó tindrà un llarg recorregut per la part baixa del municipi i com a tradició des de fa uns anys, els carrers per on passa la processó s’engalanen per a acompanyar al patró, portat a muscles pels veïns cada carrer.



Una vegada finalitza la processó, la imatge del patró tornarà a l’església i es dispararà un castell de focs d’artifici.



En acabar, veïns i visitants acudiran a la Plaça de l’Ajuntament per tal de gaudir d’un sopar de germanor i l’espectacle preparat que enguany serà el musical We Love Qeen.